Espadaler en el III Congrés de Dret Civil Català: "El derecho civil y la lengua nos identifican"

El conseller de Justicia, Ramón Espadaler; el president del Consell de l'Advocacia, Joan Martínez; las decanas de Barcelona y Figueres, Cristina Vallejo y Maria Hilari, y las directoras de los servicios territoriales de Justicia en Tarragona y el Penedès - CICAC

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha concluido este viernes el III Congrés de Dret Civil Català celebrado en Sitges (Barcelona) durante dos días y organizado por el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), donde ha dicho que "el derecho civil y la lengua son los rasgos que nos identifican como nación", informa el departamento en un comunicado.

En su intervención, ha repasado temas como la Ley Orgánica 1/2025, el sistema de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y ha asegurado que "es bueno que haya espacios, como este congreso, que oriente hacia dónde debe ir nuestro derecho civil".

La clausura ha contado también con las intervenciones de la presidenta de la Comissió de Formació del Cicac, Maria Hilari, que ha leído las conclusiones, y del presidente de la entidad, Joan Martínez.

Martínez ha subrayado que "el derecho civil catalán es una herramienta viva y moderna, que refleja la realidad social de nuestro país y que es necesario continuar defendiéndola con rigor, compromiso y orgullo profesional" y ha destacado la alta participación y el nivel de las ponencias de este congreso.

Durante el congreso se ha hecho un reconocimiento al decano emérito del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, por su contribución a la defensa del derecho civil catalán, así como su trayectoria profesional e institucional.