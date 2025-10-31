Espadaler y Niubó ponen en valor la educación en el Centro de Formación de Lledoners (Barcelona)

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó en su visita - GOVERN

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han visitado este viernes el Centro de Formación de Adultos (CFA) Carme Karr, ubicado en el centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), para conocer su tarea educativa y ponerla en valor para la reinserción de los presos.

Los consellers han recorrido las instalaciones del área educativa, incluida la escuela, la biblioteca, la ciberaula, el taller de cerámica y el de fotografía, cuyo centro cuenta con 20 profesionales y 787 alumnos que han pasado por las aulas durante este 2025, informa el Govern en un comunicado.

Espadaler ha destacado que es importante conocer de cerca el trabajo que se realiza y ha agradecido al personal del CFA su esfuerzo diario orientado a la reinserción, mientras que Niubó ha subrayado que espacios como este son una herramienta valiosa para ofrecer la formación de cara a tener más oportunidades de futuro.