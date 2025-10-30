Los consellers Espadaler y Pané firman un nuevo acuerdo en atención a salud mental y adicciones en las cárceles - GOVERN

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Salud, Olga Pané, han firmado este jueves en el Centro Penitenciario Brians 1, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) un nuevo acuerdo de coordinación para mejorar la atención en salud mental y tratamiento de las adicciones a los internos en los centros penitenciarios y de justicia juvenil de Catalunya.

Este acuerdo da continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2017, cuando se formalizó el primer acuerdo para desarrollar un programa de atención integral en salud mental y adicciones en el ámbito de la ejecución penal, informan ambas consellerias en un comunicado.

Han señalado que en la población interna, los problemas de salud mental son siete veces más altos que en el conjunto de la población --relacionados "muchos" de estos casos con el abuso de drogas-- y que el acuerdo incorpora la prevención del suicidio o la mejora del tratamiento de las adicciones en todos los ámbitos de la ejecución penal, con hincapié en las personas más vulnerables.

UNA ATENCIÓN "INTEGRAL Y EQUITATIVA"

El nuevo acuerdo busca asegurar que las personas internas reciban una cartera de servicios sanitarios equivalente a la que se ofrece a la población general, reconociendo su derecho a una asistencia "integral y equitativa".

También refuerza las estrategias de prevención del suicidio y sobredosis, e impulsa la mejora del tratamiento de las adicciones en todos los espacios de la ejecución penal: desde los centros penitenciarios hasta los centros educativos de justicia juvenil y el medio abierto.

Por ello, permite continuar garantizando una cartera de servicios de hospitalización y rehabilitación intensiva que contemple el conjunto de las diferentes intervenciones de asistencia sanitaria: psiquiátrica, farmacológica, psicológica, social, educacional, enfermera, familiar y de atención a la salud física.

PERSONAS VULNERABLES

Otra novedad es la consolidación de las Unidades de Intervención Compensatoria (UIC), creadas para atender a personas internas con vulnerabilidad acumulada --como discapacidad intelectual, trastornos mentales, adicciones severas o fragilidad emocional y física-- que no cumplen los criterios para ingresar en unidades psiquiátricas.

Actualmente funcionan en los centros de Brians 1 mujeres y Puig de les Basses, con resultados "muy positivos", y está previsto que progresivamente todos los centros penitenciarios puedan contar con estas unidades.