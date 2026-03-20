Espadaler valora el carácter "pionero" de Tarragona en la justicia durante Sant Raimon de Penyafort

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler, durante la celebración de la festividad de Sant Raimon de Penyafort organizada por el Col·legi d'Advocats de Tarragona. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler, ha participado este viernes en la festividad de Sant Raimon de Penyafort organizada por el Col·legi d'Advocats de Tarragona, en la que ha destaco el carácter "pionero" de los operadores jurídicos de la demarcación a la hora de impulsar iniciativas públicas, informa el departamento en un comunicado.

El acto, que ha contado también con la presencia del presidente de la Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, la Fiscal Superior de Tarragona, Maria José Osuna, y el decano del Consell de l'Advocacia de Catalunya, Rogeli Montoliu, ha servido para imponer la toga a los nuevos abogados que se incorporan al colegio, así como para distinguir a aquellos que han cumplido ya 25 años ejerciendo.

Durante su participación, el conseller ha enumerado algunas iniciativas en el ámbito de la justicia en Tarragona, y destacado que estas demuestran una voluntad de poner las personas en el centro de las políticas públicas: "Eso es lo que hace la justicia, tener una mirada humanista sobre las personas".