Estabilizado el incendio forestal en Sarral (Tarragona)

Bombers trabaja con 15 dotaciones en un incendio forestal y agrícola en Sarral (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado a las 13.33 horas el incendio de vegetación forestal y agrícola en Sarral (Tarragona), que se ha iniciado este miércoles, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han trabajado hasta 11 dotaciones terrestres y 4 aéreas en la extinción, y desescalarán el número de efectivos tras estabilizarlo.

Como consecuencia de este incendio, la carretera C-241d se ha cortado, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).