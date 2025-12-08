Las 6 estaciones de esquí de FGC del Pirineo reciben 25.000 visitantes por el puente de diciembre

Imagen de las pistas de Port Ainé este fin de semana - FGC

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las 6 estaciones de esquí y montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), agrupadas bajo la marca Pirineu365: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll han recibido 25.000 visitantes durante este puente de diciembre.

Las estaciones han ofrecido más de 60 kilómetros esquiables con un grosor de nieve que ha llegado hasta los 50 centímetros de nieve polvo, informa la Generalitat en un comunicado.

Se han abierto 64 pistas de esquí, así como snowparks, trineos, zonas lúdicas e infantiles y la oferta gastronómica también ha estado presente con 34 puntos de restauración abiertos

Según el director de Negocio y Estrategia de FGC Turisme, Enric Serra, las estaciones se preparan para afrontar una Navidad que se prevé "muy buena".

La estación con más visitantes ha sido La Molina, con casi 8.000, seguida de Vall de Núria, Boí Taüll y Port Ainé con alrededor de 4.000 visitantes, Espot con 2.500 y Vallter con 2.000.