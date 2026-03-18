El estadounidense 'Lookout Santa Cruz' gana el III Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat

El jurado valora que el de 'Lookout' es un "modelo transferible" - AMIC

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del III Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat ha nombrado ganador al medio 'Lookout Santa Cruz', editado en Santa Cruz, California (Estados Unidos).

Los miembros del jurado han destacado su contribución a la "fortaleza y renovación" del periodismo local, informa la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), impulsora de los galardones, en un comunicado este miércoles.

Han remarcado también que es un "modelo transferible", desarrollando una fórmula propia que permite replicar el proyecto en otros territorios de Estados Unidos, como ya está haciendo en Eugene (Oregon).

La experiencia ofrece "aprendizajes estratégicos aplicables en contextos internacionales", y se consolida como caso inspirador para editores y organizaciones periodísticas, según el jurado.

El galardón se entregará en un acto el 14 de abril en el CaixaForum de Barcelona, que contará con la presencia del CEO y fundador de Lookout Local, Inc., Ken Doctor.

FINALISTA EN CATEGORÍA INTERNACIONAL

En la categoría Internacional ha quedado finalista 'El Armadillo', un medio independiente de Medellín (Colombia) nacido en 2021, que ha reconocido por "representar un ejemplo sólido de periodismo local independiente, comprometido con su comunidad y con una clara vocación de servicio público".

Asimismo, el jurado ha destacado las investigaciones del medio, que en palabras del jurado "ha contribuido a activar debates públicos, procesos institucionales y actuaciones judiciales, evidenciando una incidencia tangible en la vida democrática y en problemáticas relevantes de Medellín y Antioquia".