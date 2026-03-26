Los estudiantes españoles pagan 361 euros más en tasas que los europeos, según CYD

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BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Informe CYD 2025 ha constatado que el gasto publico limitado en el sistema universitario deriva en que los estudiantes españoles paguen una media de 929 euros en tasas universitarias, hasta 361 euros más que la media europea, explica la Fundación CYD en un comunicado este jueves.

El texto destaca a España como un actor competitivo en Europa dentro del sector académico universitario, especialmente respecto a la oferta de másteres, aunque también destaca algunos de los desafíos, como estas tasas superiores, la heterogeneidad regional de la oferta formativa en idioma extranjero o la disminución de un 5,7% de esta misma oferta formativa en otro idioma.

Según los datos del informe, en el curso 2022-2023, las universidades españolas acogieron 149.278 estudiantes internacionales, de los cuales 61.552 fueron en programas de corta duración y 87.726 se matricularon de forma ordinaria en titulaciones completas, alcanzando la cifra más alta registrada y un 10,2% más respecto al curso anterior.

Pese a la cifra récord, la entidad ha detallado que aunque España es un país competitivo atrayendo alumnos en "periodos de tiempo puntuales", entre los que destacan los estudiantes de otros países de la Unión Europea, capta a menos estudiantes para titulaciones completas que otros países del entorno, donde destacan los procedentes de América Latina y el Caribe.

TITULACIONES CONJUNTAS

Los datos de la fundación destacan que las titulaciones conjuntas con universidades internacionales han aumentado un 15,2% desde 2022, especialmente en másteres, y con Catalunya y Comunidad Valenciana a la cabeza de la lista por número de universidades.

Además, un 12,11% de las titulaciones impartidas en el curso 2023-2024 tenían al menos la mitad de sus créditos en un idioma extranjero, mientras que otro 2,63% de los estudiantes españoles realizó sus prácticas en el extranjero en el de 2022-2023.

PERSONAL E INVESTIGACIÓN

Respecto al talento, un 4,5% del personal académico en las universidades españoles es de origen extranjero, muy por debajo del 15,2% en el que se sitúa la media europea, destaca la fundación.

En el ámbito de la investigación, la entidad destaca signos de fortaleza en el sistema universitario nacional, a través de las publicaciones en colaboración internacional, la participación en proyectos europeos o la recepción de financiación externa.