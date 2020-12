Un estudio apunta que el reverdecimiento de la vegetación está llegando al límite

Un trabajo, que observa la evolución de bosques los últimos 40 años, avisa de una rebaja al 50% de CO2 desde 1982

Un estudio, publicado este jueves en la revista 'Science', ha apuntado que el reverdecimiento de la vegetación en el planeta está llegando al límite en todo el mundo por la disminución del conocido efecto fertilizante del CO2.

Se trata del proceso por el cual las plantas absorben este gas para crecer, lo retiran de la atmósfera y lo retienen en ramas, tronco o raíces, pero este mecanismo se ha reducido hasta el 50% de forma progresiva desde 1982, según ha informado el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) este jueves en un comunicado.

El trabajo, codirigido por el profesor del CSIC en el CREAF, Josep Peñuelas, y el profesor Yongguan Zhang de la Universidad de Nanjin (China), juntamente con un equipo internacional, ha señalado "dos factores clave" para este cambio, la disponibilidad de agua y la de nutrientes.

Peñuelas ha afirmado que las plantas necesitan CO2, agua y nutrientes, "pero por mucho que aumente el primero, si los otros dos no lo hacen en paralelo, no podrán aprovechar el aumento de este gas", un aviso que, tal y como ha recordado, escribió en un artículo en 'Nature Ecology and Evolution' remarcando que el efecto fertilizante no iba a durar para siempre.

Los bosques han recibido extra de CO2 durante décadas, lo que les ha permitido secuestrar toneladas de dióxido de carbono que les permitía hacer más fotosíntesis y crecer más, pero "ahora se está empezando a saturar" y ha advertido de que tiene implicaciones climáticas importantes para tener en cuenta en posibles estrategias y políticas de mitigación del cambio climático.

El estudio también ha identificado otros factores, como que las concentraciones de nutrientes esenciales en las hojas, por ejemplo el nitrógeno y el fósforo, han disminuido progresivamente desde 1990, así como que la disponibilidad de agua y los cambios temporales en el suministro tienen un papel relevante en este fenómeno, por ejemplo, las plantas frenan su crecimiento no solo en épocas de sequía, también con cambios en la estacionalidad de las lluvias.

La investigación se ha llevado a cabo con información satelital, atmosférica, ecosistémica y de modelización de centenares de bosques a lo largo de los últimos 40 años.