Un estudio certifica la estrategia de transformación logística del Port de Tarragona

Archivo - Vista aérea del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgil (URV) ha certificado la estrategia de transformación del modelo logístico del Port de Tarrafona como hoja de ruta para mejorar la competitividad del enclave, informa la infraestructura en un comunicado este jueves.

El informe concluye que el Port "mantiene su fortaleza gracias a una alta especialización" en los tráficos petroquímicos y agroalimentarios, y señala la necesidad de diversificar los tráficos y reforzar la conectividad.

Apunta que la transformación del modelo logística "da respuesta a esto retos", mediante un sistema de espacios intermodales que ha calificado de robusto.

Este sistema está formado por las terminales de la Boella y Guadalajara-Marchamalo, la futura terminal del muelle de Andalusia y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Por otro lado, señala la necesidad de impulsar la colaboración con el Puerto de Barcelona para "garantizar la fortaleza del sector logístico de Catalunya".