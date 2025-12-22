Un estudio identifica un mecanismo con el que las células "mastican" y eliminan células muertas

Tejido con partículas ingeridas. - IBMB-CSIC

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), junto a la Universidad La Trobe de Australia, ha identificado un mecanismo por el cual las células que eliminan otras células muertas las "mastican" para fragmentarlas, facilitando su ingestión y destruyéndolas.

El trabajo, publicado en la revista 'Science Advances', ha conseguido revelar detalles "hasta ahora desconocidos" de ese proceso --llamado fagocitosis-- analizándola dentro de tejidos vivos, tanto en embriones de peces cebra como en el timo del ratón, donde se forma algunas células del sistema inmune, informa el CSIC en un comunicado de este lunes.

Durante la fagocitosis, la célula que va a ser destruida es rodeada y engullida por células vecinas; uno de los problemas que tienen para ingerir a otras es su tamaño, similar entre ambas, por lo que para eliminar correctamente a las muertas, estas deben partirse en trozos más pequeños.

Hasta ahora se pensaba que la misma célula defectuosa se rompía a sí misma en fragmentos durante la apoptosis en un proceso de autodestrucción, pero el trabajo ha mostrado que no es necesariamente así, sino que son las células vecinas las que las rompen antes de ingerirlas.

El investigador del CSIC e Idibell y líder del estudio, Esteban Hoijman, ha explicado que el proceso es "similar" al que ocurre en la boca al masticar la comida, pero a nivel microscópico.

"Para ello, las células que fagocitan usan unas extensiones que surgen de su superficie y son capaces de ejercer fuerzas sobre la 'comida', en este caso células muertas. Estas extensiones se usan tanto para fagocitar --ingiriendo-- como para romper, como si fuera una boca", ha añadido.

ENTENDER Y MEJORAR

El trabajo permite entender mejor los procesos de apoptosis y fagocitosis, mecanismos "esenciales" para el normal funcionamiento del organismo adulto, así como del desarrollo embrionario.

Se sabe que muchas enfermedades relacionadas con procesos inflamatorios en el intestino, el pulmón y las articulaciones --como la colitis, alergias respiratorias y la artritis-- involucran una deficiente eliminación de células de que se acumulan en los tejidos.

Más aún, la desregulación de los procesos apoptóticos puede conducir a otras enfermades como el cáncer y la neurodegeneración, explican los investigadores en su trabajo.

"Este hallazgo nos ayuda a comprender mejor cómo elimina el cuerpo las células que ya no son útiles, abre la puerta a nuevas investigaciones para mejorar la fagocitosis y, en el futuro, podría ayudar a diseñar fármacos que permitan mejorar esa capacidad", concluye Hoijman.