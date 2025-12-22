Eurecat coordina el proyecto europeo del agente de IA 'The Guest' para mejorar reuniones virtuales

Reunión virtual de la herramienta 'The Guest', del proyecto europeo GuestXR. - EURECAT

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha coordinado el proyecto europeo GuestXR, que ha desarrollado el agente de inteligencia artificial (IA) 'The Guest', creado para mejorar la comunicación en reuniones virtuales.

El proyecto ha tenido la coordinación científica de la UB y "ayuda a mitigar los conflictos que puedan surgir y a equilibrar el tiempo de intervención de manera constructiva", informa Eurocat en un comunicado este lunes.

El coordinador científico del proyecto, Mel Slater, ha explicado que el objetivo del agente de IA es "ayudar al grupo" a alcanzar el propósito de cada encuentro social.

La herramienta se ha creado para ensayar situaciones en las que pueda haber conflicto o debate, y usar la realidad virtual y la IA para "construir un metaverso para el bien común".

Es capaz de observar el comportamiento y detectar la exclusión entre los participantes e intervenir para facilitar la interacción, reducir el conflicto y fomentar la empatía.

CASOS DE USO

Se ha probado en cuatro casos de uso basados en la concienciación sobre el cambio climático, la resolución de conflictos, aplicaciones sociales para participantes con discapacidad auditiva y la recreación de protestas históricas para estudiar la dinámica de grupos.

En concreto se ha desarrollado una aplicación que permite explorar diferentes perspectivas en situaciones de conflicto para ponerse en la piel del otro, y otra para examinar la dinámica de las protestas sociales, explorando los factores que pueden convertir estas concentraciones en eventos violentos.