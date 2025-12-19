Eurecat impulsa un "innovador" esquema de compensación de carbono en territorios mediterráneos

Muestreo en un arrozal en el Delta del Ebro (Tarragona). - EURECAT

TARRAGONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha avanzado en un "innovador" esquema de compensación voluntaria basado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de proporcionar un incentivo económico para una agricultura sostenible que revierta en una mejora de la biodiversidad y la calidad del suelo en territorios mediterráneos, informa este viernes en un comunicado.

La iniciativa se inscribe en el proyecto Bioresilmed, que fomenta la bioeconomía y la resiliencia climática en los paisajes mediterráneos de costa e interior, focalizado en la reducción de las emisiones de metano en los arrozales del delta del Ebro (Tarragona) "uno de los territorios mediterráneos con mayor potencial de mitigación climática".

Dentro del proyecto, la Fundación Empresa y Clima (FEC) actúa como enlace con entidades y empresas interesadas en compensar sus emisiones mediante créditos generados localmente.

"Con iniciativas innovadoras como este proyecto buscamos que los mercados voluntarios de carbono se conviertan en una apuesta tangible por la agricultura regenerativa y la recuperación de la biodiversidad en el Mediterráneo", explica el director del Centro en Resiliencia Climática, Carles Ibáñez.

"EFICACIA"

"El esquema ya ha demostrado su eficacia durante las pruebas realizadas en la fase de implementación del proyecto", aseguran desde Eurecat.

Entre las entidades que han participado están CCOO de Catalunya, que compensó parte de su huella de carbono apoyando prácticas de reducción de emisiones en la finca Riet Vell de cultivo ecológico de arroz; el FC Barcelona, que adquirió créditos asociados a reducciones en los arrozales de la finca La Llanada, y empresas como Mistral Bonsai y Eurofragance, que también se sumaron al apoyo de las prácticas desarrolladas en la misma finca.