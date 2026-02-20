Eurecat recibe el Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació

Momento de la entrega de los premios. - EURECAT

La Generalitat y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació han galardonado al centro tecnológico Eurecat con el Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació, informa el centro de investigación en un comunicado este viernes.

El premio ha sido por la acción continuada de Eurecat "para la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar social mediante la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la innovación".

El anuncio lo han realizado este viernes la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, y el director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Miquel Gómez.

El director general de Eurecat, Xavier López, ha dicho que el reconocimiento "da visibilidad al impacto de las actividades, capacidades e infraestructuras tecnológicas que Eurecat pone a disposición de las empresas y organizaciones".

Ha añadido que en los diez años de existencia de Eurecat, se han realizado "más de 16.000 proyectos y servicios de innovación orientados a transformar procesos industriales, crear nuevos productos y modelos de negocio, superar retos de futuro y generar nuevo tejido empresarial de base tecnológica".

ACELERACIÓN

El presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, ha subrayado que es "uno de los centros tecnológicos multidisciplinarios líderes en Europa para la aceleración de la innovación" en las empresas con soluciones que tienen impacto industrial, social y ambiental.

Ha detallado que, hasta el momento, ha dado servicio a más de 3.500 pequeñas y medianas empresas y ha invertido un total de 27 millones de euros en infraestructuras tecnológicas, y ha logrado 250 patentes activas y la creación de 12 'spin-offs deeptech'.

Actualmente, su actividad genera un volumen de ingresos que supera los 74 millones de euros anuales y dispone de un equipo de 850 profesionales, y participa en más de "200 grandes proyectos consorciados de I+D+I de alto valor estratégico".