Evacuan las naves cercanas al incendio de Santa Perpètua (Barcelona), con 26 dotaciones de bomberos

Incendio en una nave de Honda en en polígono industrial Torre del Rector - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han pedido la evacuación de los trabajadores de las naves cercanas al incendio declarado este viernes sobre las 15 horas en una nave de Honda del polígono industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde trabajan 26 dotaciones terrestres, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Debido a la evolución del incendio, los bomberos han solicitado esta medida ante la posibilidad de que las llamas se propaguen a naves cercanas.

El aviso al teléfono de emergencias 112 ha sido a las 14.58 horas y las dotaciones terrestres trabajan "intensamente" desde el exterior, ya que el fuego afecta completamente al interior y a la cubierta de la nave, según han explicado fuentes del cuerpo a Europa Press.

También han asegurado que no se ha producido ningún daño personal porque se ha podido evacuar a todo el personal, unas 150 personas.

La columna de humo es visible desde diversos puntos cercanos al municipio, ya que el fuego se ha producido al lado de la AP-7, donde el tráfico sigue circulando.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han cortado el acceso a las calles principales para crear un perímetro de seguridad.