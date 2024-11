Exalumnos de Jesuïtes piden a la Fiscalía que investigue si hubo "encubrimiento" de abusos sexuales

Solicitan a la Companyia de Jesús que ponga sus archivos a disposición de las autoridades

Veinticuatro exalumnos de los colegios Jesuïtes Casp y Sarrià de Barcelona han pedido por carta a la Fiscalía que investigue si hay más casos de abusos que los que ya se han denunciado y que indague si los responsables de la Companyia de Jesús incurrieron en un presunto delito de encubrimiento "continuado", según ha podido comprobar este jueves Europa Press.

Así lo manifiestan en la misiva, firmada por 12 víctimas de presuntos abusos sexuales y 12 de sus compañeros, que lleva como título 'Cielo en la otra vida, infierno en esta', y que ha avanzado 'El Periódico'.

El documento también va dirigido a la Companyia de Jesús, a las consellerias de Educación y Derechos Sociales y Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, al Parlament, al Gobierno, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges y, en última instancia, al Vaticano para exigir "actuaciones urgentes respecto de las agresiones ocurridas en estos y otros centros religiosos durante décadas".

Subrayan que la Fiscalía de Bolivia --país al que, según los afectados, la Companyia de Jesús envió a varios religiosos señalados por presuntos abusos sexuales-- ha imputado a tres responsables de los Jesuitas por encubrimiento, si bien muchas de las agresiones han prescrito, y sostienen que en Catalunya "hay evidencia suficiente" para que el ministerio público también lo haga.

"Dados los datos conocidos, y reconocidos por la Companyia de Jesús, no hay justificación para que no actúe, empezando por exigir y, si se niegan, requisar, toda la documentación relevante de una organización que conocía, no denunció, y pudiendo no evitó, gravísimos delitos de pederastia durante décadas", recoge la misiva.

145 DENUNCIAS DESDE 1948

En este mismo sentido, piden a la Companyia de Jesús que ponga sus archivos a disposición de las autoridades, que "investiguen, identifiquen, hagan públicos y castiguen a todos los responsables de la protección y encubrimiento de los agresores" y que pidan perdón públicamente, en sus palabras, por todas las víctimas que pudieron, pero no quisieron, evitar.

Mientras no lo hagan, insisten, todo perdón de la Companyia de Jesús es, textualemente, una burla y una ofensa a las víctimas y añaden que, aunque los únicos responsables directos son los autores de estos abusos, "es indiscutible que sin la protección y el encubrimiento de compañeros y superiores, incluyendo traslados donde continuaron agrediendo a más niños y niñas, este horror hubiese podido durar semanas o meses, pero nunca medio siglo".

En julio de este año La Companyia de Jesús publicó un informe elaborado junto al bufete de abogados RocaJunyent en el que reconocía que constaban 145 denuncias desde 1948 hasta la actualidad contra 44 profesores, 29 de ellos religiosos jesuitas o exjesuitas.

Se trata de los casos denunciados, pero las víctimas sospechan que podría haber más, por lo que piden que se investigue si en sus archivos evidencias de hechos que nunca llegaron a los tribunales: "Mientras prometían el cielo en la otra vida, creaban un infierno en esta".

PIDEN QUE ESTOS DELITOS NO PRESCRIBAN NUNCA

En la carta se dirigen también al Parlament, al que solicitan que se reactive "urgentemente" la comisión creada durante la anterior legislatura y al que piden que retiren la Medalla de Oro que se otorgó recientemente a la Abadía de Montserrat, uno de cuyos monjes fue condenado el pasado lunes tras admitir que abusó de un menor.

También reclaman responsabilidades a la Conselleria de Educación y Derechos Sociales, porque las escuelas en las que sucedieron estos hechos, al ser concertadas, se financiaban en parte con dinero público y a la Conselleria de Justicia, para que garantice que las autoridades disponen de toda la información necesaria para realizar una investigación.

Al Gobierno español le piden que implemente las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, que active mecanismos de protección y reparación a las víctimas y, sobre todo, que este tipo de delitos no prescriban nunca porque las víctimas pueden tardar "décadas" en denunciar, por lo que los afectados también se dirigen al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges para que velen porque las anteriores demandas se cumplan.

En última instancia, piden al Vaticano que inste a todos los colegios, órdenes e instituciones de la Iglesia, incluyendo a la Conferencia Episcopal Española, para que entreguen sus archivos a las autoridades para que "investiguen posibles agresiones no denunciadas y encubrimientos no prescritos".

Fuentes de los Jesuïtes consultadas por Europa Press han afirmado que no han recibido esta misiva y que no harán declaraciones por el momento.

AFECTADOS

Uno de los afectados por estos presuntos abusos y miembro del grupo de víctimas, José Díez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que están "completamente convencidos de que la Fiscalía podría hacer algo que no hace".

Asegura que hay indicios suficientes de que pueden haber casos denunciados y no prescritos: "Pensamos que si no se hace no es por imposibilidad jurídica, sino por otros motivos".

Díez también reclama responsabilidades a las consellerias de Educación y Derechos sociales porque "no hacer absolutamente nada es absolutamente inconcebible" y reclama que se reactive la Comisión del Parlament de investigación de abusos en la Iglesia, aunque es algo que dan por perdido.

UN CASO NO PRESCRITO EN CASP

El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha abierto un procedimiento para investigar a un exprofesor de la escuela Jesuïtes Casp de Barcelona por un presunto delito contra la libertad sexual por unos hechos cometidos en los años 80, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el miércoles.

El caso deriva de una denuncia presentada por una exalumna, la primera contra este jesuita por unos hechos que todavía no han prescrito y la Companyia de Jesús ha manifestado su "máxima disposición y colaboración" en lo que respecta a casos judiciales para todo lo que le sea requerido.