Expertos reunidos por el ICAB ven inseguridad jurídica en prorrogar la suspensión de desahucios

Expertos en derecho inmobiliario alertan ante la posibilidad de que se vuelva a prorrogar hasta diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y/o lanzamientos judiciales en casos de impago del alquiler, finalización del contrato o en determinados supuestos de ocupación de viviendas, que esta situación genera inseguridad jurídica.

Por este motivo, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) acogerá el próximo 22 de abril el VI Congreso de Derecho Inmobiliario, con el objetivo de analizar el actual contexto normativo en este ámbito jurídico.

Junto al ICAB, organizan la sesión el Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

También han participado el Consell de l'Advocacia Catalana, la Càtedra de Dret Registral de la Universitat de Barcelona, el l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, la Associació de Promotors de Catalunya y el Deganat Autonòmic dels Registradors de Catalunya.

AUDIENCIA DE PALENCIA

Los expertos reunidos para la preparación de este congreso consideran que, de acuerdo con el Auto 75/25, de 29 de octubre de 2025, de la Audiencia Provincial de Palencia, "los poderes públicos no deberían hacer recaer sobre los propietarios la falta de vivienda disponible, ya que son las administraciones las responsables de dar respuesta a las necesidades de vivienda de las personas vulnerables".

Y en la misma línea, recuerdan que, según el artículo 47 de la Constitución, "deben ser los poderes públicos quienes promuevan las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada".