La exposición 'Rebels beyond the galaxy' de Casa Cupra Raval supera los 25.000 visitantes

La exposición 'Rebels beyond the galaxy' de Casa Cupra Raval - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Rebels beyond the galaxy', que reúne piezas de coleccionismo inspiradas en la serie 'Star wars', ha superado los 25.000 visitantes desde su inauguración hace dos semanas en Casa Cupra Raval y "se consolida como uno de los grandes atractivos culturales de este verano en Barcelona", informa en un comunicado este martes.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre, exhibe piezas originales y objetos "que forman parte de uno de los universos cinematográficos más influyentes de la cultura popular".

Concebida bajo el concepto 'de un fan para fans', la exposición con entrada libre reúne una cuidada selección de piezas originales utilizadas en los rodajes, figuras a tamaño real, bustos, cascos, dioramas, naves y objetos de colección que invitan a recorrer el legado de una saga que ha inspirado a generaciones de seguidores en todo el mundo.

Entre ellas, destacan un fragmento original de la Estrella de la Muerte utilizado en la película de 1977, un traje original de soldado rebelde empleado en ese mismo rodaje, una máscara de producción de un Ewok restaurada por Tom Spina, piezas de escenografía de 'El Ataque de los Clones' y una colección de autógrafos de actores, miembros del equipo de producción y especialistas en efectos especiales.

La muestra es una iniciativa de su comisario, Alfredo Calles, que durante años ha reunido "una colección única" con el objetivo de compartirla con otros aficionados.