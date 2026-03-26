El factor humano y la "participación activa" en la tecnología centrarán el Sónar+D 2026

Archivo - Actuación de Evichsen. - SÓNAR+D - Archivo

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 14 Sónar+D, que se celebrará el 18 y 19 de junio en la Llotja de Mar de Barcelona, tendrá un programa que invita a dar un salto "desde el consumo pasivo de la tecnología hacia una participación activa", reivindicando el factor humano, informa en un comunicado de este jueves.

La programación se estructurará en tres grandes temas, que serán 'AI & Music', en un escenario post-IA; 'Beyond the Screen', que explora cómo hacer de las creaciones digitales algo más físico y humano, y 'Digital Gardens and Dark Forests', o "futuros alternativos de un Internet dominado por intereses comerciales".

Tendrá actuaciones de Evichsen, con un directo de 'noise' "intenso y profundamente físico"; Fitnesss, que colaborará con el bailarín Riusforza, y Shoeg, con un show de controladoras, sintetizadores y sensores de movimiento.

Además, en el marco de programa 'AI & Music' de S+T+ARTS, se podrá ver el directo de audio generativo del dúo dadabots y la última versión de 'Piano & AI' del pianista de jazz Ignasi Terraza actúa a dúo con una IA desarrollada por Philippe Salembier.

PONENCIAS

Entre otros, destacan las ponencias del consultor de marcas Eugene Healey, que "difumina los límites entre marketing, estrategia y cultura"; Yancey Strickler, conocido por ayudar a artistas a retomar el control de internet; niceaunties, que ha creado una visión surrealista de la feminidad, y Mónica Rikic, artista 'new media' con una larga trayectoria explorando la robótica.

También tendrá a Daito Manabe, que hablará sobre el uso de Google DeepMind en su 'show' que estrenará por la noche en Sónar; la escritora y tecnóloga Mindy Seu, que hará una lectura colectiva de su libro 'A Sexual History of the Internet', y la artista catalana Joana Moll.

Asimismo, ofrecerán 'workshops' los artistas visuales desilence, Keiken, OxSalon y Chia Amisola, entre otros.

EXPOSICIONES INTERACTIVAS

El espacio acogerá también exposiciones interactivas e instalaciones artísticas como las de Arts Korea Lab, una selección de obras de artistas surcoreanos "orientadas a explorar el futuro de la tecnología creativa".

El estudio belga Superbe instalará 12 péndulos que capturan los sonidos del público y los transforma "en una melodía sonora, visual y cinética", mientras Brooklyn Volvox Labs, en colaboración con Offf Barcelona, tendrá una pantalla gigante con dos brazos robóticos.