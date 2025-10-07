La familia de Helena Jubany se opone a un musical sobre ella que se estrenará el 26 de octubre

La compañía asegura que la familia les dio permiso pero ha cambiado de opinión

La familia de Helena Jubany, asesinada en diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona), se opone a que la compañía de teatro Plataforma Blanc i Negre estrene el musical 'Em dic Helena Jubany (Un musical necessari)' el 26 de octubre en el teatro El Círcol de Badalona (Barcelona).

El hermano y portavoz de la familia, Joan Jubany, ha dicho en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press que no sabe qué pretende la compañía, "además del oportunismo de usar el nombre de Helena para hacer negocio en un momento en que, además, puede interferir en la causa judicial".

Ha explicado que la compañía contactó a principios de 2024 con los familiares, que se les pidieron "expresamente" que no hicieran el musical y que, de hacerlo, no usaran el nombre ni la memoria de ella.

"El 'no' fue rotundo. Está escrito y documentado", según el familiar, que ha insistido en que expresaron su negativa tanto de palabra como por escrito.

Jubany está "descolocado e indignado" porque lo considera una manera frívola de usar el nombre de su hermana y lo ha tachado de oportunismo sin escrúpulos porque tenían la negativa de la familia y una demanda expresa de que no usaran el nombre de ella.

Además ha recordado que el caso está en un momento "delicado", porque sigue en fase de instrucción, y que el deseo de la familia es que no interfieran elementos externos.

LA COMPAÑÍA DICE QUE SE REUNIÓ CON FAMILIARES

El director de la compañía y autor de la obra, Marcel Vilarós, ha asegurado a Europa Press que trabajaron con las familias Lorente-Llubany y Careta (investigada por el crimen) en el proceso de creación: "Tenemos el consentimiento explícito por escrito durante más de dos años".

Ha afirmado que se reunieron con los padres y con los dos hermanos de la asesinada, que aportaron información biográfica y formularon peticiones que fueron atendidas, pero "hace poco" la familia ha cambiado de opinión.

Preguntado sobre si se plantean anular el estreno ante la negativa de la familia, ha respondido que su intención es mantenerlo, al tratarse de su "producción más grande hasta el momento", cuya cancelación acarrearía un perjuicio económico para la compañía.

JOAN JUBANY: ES "MENTIRA"

A preguntas de Europa Press, Jubany ha replicado que es "mentira" que la familia haya participado en la creación de este musical.

Ha explicado que, tras enviar un burofax a la compañía, la familia estudia tomar acciones legales y ha considerado "repulsivo" que alguien intente sacar rédito de un hecho tan doloroso y todavía por esclarecer.

CRONOLOGÍA

La familia ha dicho este martes en un comunicado que Vilarós contactó con ellos por primera vez a principios de 2022 para plantearles la idea de hacer una obra de teatro sobre ella "sin concretar el contenido".

El 18 de enero de 2024 la familia se reunió con la compañía para conocer el contenido de la obra, pero no se les mostró ningún guión y únicamente se les informó de que sería un musical, por lo que dos días después, el 20 de enero, manifestaron su disconformidad a través de un mensaje de Whatsapp.

"Hacer un musical o una obra de teatro de Helena donde salen personajes que no sabemos a ciencia cierta qué hicieron, ahora mismo puede ser contraproducente para la investigación y hemos decidido no ser partícipes. Incluso te queremos pedir que mejor que no lo hagáis, al menos hasta que el caso esté resuelto", trasladaron al director.

La familia sostiene que a principios de este año se enteró de que la compañía estaba haciendo gestiones para avanzar en la producción de la obra, por lo que el 3 de marzo su abogado, Benet Salellas, le envió un burofax en el que recordaba la solicitud expresa de no realizar la obra.

"Con esta carta reitero lo expuesto por la familia de Helena y os requiero que no realicéis la función 'Em dic Helena Jubany'. En caso de mantener la producción de esta obra, nos veremos en la obligación de interponer acciones legales y de denunciar públicamente el rechazo de la familia a su producción", concluía el escrito.

El 26 de marzo el director de la compañía y autor de la obra confirmó que había recibido el mensaje y dijo que, teniendo en cuenta que habían estado trabajando "durante muchos meses presencialmente con la familia", la noticia les sorprendía un poco y que estaban debatiendo cómo afrontar esta situación.

La familia sostiene que afirmar que trabajaron juntos es falso, textualmente: "Marcel estuvo meses acosándonos por vía telefónica, pero eso no es trabajar".

Sostienen que no ha sido hasta este martes cuando han descubierto por la prensa la fecha del estreno de la obra.