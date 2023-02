Familiares, compañeros y autoridades despiden a Josep Maria Espinàs en su funeral en Barcelona

Una grabación del propio Espinàs recitando en catalán 'As time goes by' de 'Casablanca' clausura la ceremonia

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares, amigos, profesionales del sector de las letras y la cultura y autoridades han despedido este miércoles al escritor y periodista Josep Maria Espinàs, fallecido el domingo a los 95 años, en su funeral en el Tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el secretario de Govern, Xavier Bernadí; la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Izaskun Arretxe; la presidenta de Junts, Laura Borràs; el presidente y la vicepresidenta de Òmnium Cultural, Xavier Antich y Mònica Terribas, respectivamente, han asistido el acto, que ha reunido a unas 150 personas.

También lo han hecho la exconsellera de Cultura y actual vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Àngels Ponsa; la presidenta de L'Ateneu Barcelonès, Isona Passola; el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta; la lingüista catalana Carme Junyent y los periodistas Antoni Bassas, Bernat Dedéu, Eva Piquer, Albert Om y Toni Vall, entre otros.

La editora y fundadora junto a Espinàs de La Campana, Isabel Martí, ha sido la encargada de abrir la ceremonia hacia las 12.05 horas con su intervención, recordando que hace justo cuatro años que Espinàs se despedía de su hija Olga, protagonista del libro 'El teu nom és Olga', que murió el 7 de febrero de 2019 a los 64 años.

DISCURSOS DE COMPAÑEROS Y FAMILIARES

Han pronunciado breves discursos Antoni Bassas, que ha defendido que guardará para siempre los recuerdos personales con Espinàs, una persona a la que considera que no se la podrá olvidar, y Bernat Dedéu, que lo ha definido como titán de las letras que no sucumbió "a las tentaciones bilingües de sus coetáneos".

También ha pronunciado unas palabras Xavier Antich, que ha reivindicado la inteligencia, capacidad de observación y sentido común de Espinàs, "una auténtica estructura de Estado, lo que una comunidad necesita para mantenerse en vida", y Eva Piquer, que lo ha erigido como un escritor de mayorías.

Finalmente han subido al atril uno de sus nietos, Ricard Espinàs, que ha destacado el extenso legado de su abuelo, "que permanecerá en la memoria colectiva por formar parte del despertar de la cultura catalana postfranquista", y su hijo Josep Espinàs, que ha recitado una texto de su padre.

UNA GRABACIÓN DEL PROPIO ESPINÀS CIERRA LA CEREMONIA

Y el acto ha concluido con la reproducción de unas palabras del propio Espinàs con las que les dice "adiós con ternura" a sus seres queridos, antes de recitar en catalán una versión de la canción 'As time goes by' de la película 'Casablanca', poniendo punto y final a la ceremonia, que ha durado poco más de una hora.

El funeral se ha celebrado el día después de que lectores, representantes de la política y de la cultura, amigos y familiares despidieran al escritor y periodista en una capilla ardiente instalada en Generalitat, a la que asistieron cerca de un millar de personas desde las 10.30 a las 19 horas para decirle un último adiós.