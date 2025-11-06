Félix Masjuan, reelegido como presidente del grupo Caixa Enginyers durante cuatro años

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Extraordinaria de Caixa Enginyers ha reelegido a Félix Masjuan como presidente del grupo durante los próximos cuatro años, informa la entidad este jueves.

Masjuan ha destacado que los resultados alcanzados bajo su presidencia hasta el momento "permiten mirar al futuro con la tranquilidad de que los éxitos logrados hasta el momento son una sólida base".

"Velaré por una gobernanza que aporte valor, sea independiente y garantice los intereses de nuestros socios, que son nuestra razón de ser", ha añadido.

Además, la Asamblea ha renovado los cargos del Consejo Rector con la incorporación de Antoni Peris y Josep Martí como nuevos consejeros, que sustituyen a Antoni Santamans y Pedro Marín.

La entidad ha asegurado que con estos nombramientos "refuerza su máximo órgano de gobierno y reafirma su compromiso con unos sólidos valores".