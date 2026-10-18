Fernández (PP) asegura que el cambio con Feijóo será "especialmente positivo" para Catalunya

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández (d), el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (i), durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que el cambio político en España con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente será "especialmente positivo" para Catalunya, porque es especialmente necesario.

Lo ha dicho en un acto de los populares en Barcelona en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente en Catalunya, Alejandro Fernández, en el Palau de Congressos de Catalunya este domingo.

Fernández ha asegurado que el cambio político facilitará el acceso a la vivienda donde más se necesita, que es en Catalunya: "El modelo Sánchez-Colau es donde más destrozos ha provocado".

También va a traer rebaja de la presión fiscal "donde más falta hace" e inmigración legal y ordenada, energía y agua para todos y una educación de calidad precisamente donde se registran los peores datos.

Según ha expresado, los 8 años de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han dejado una herida muy profunda, y el cambio político es necesario: "Dañar a España para salvarse él una y otra vez. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a restañar esa herida. Vamos a recuperar la mejor España".

"ESFUERZO ADICIONAL"

Por este motivo, Fernández ha llamado a los populares a realizar un "esfuerzo excepcional" en los días que quedan hasta los comicios, y a persuadir a vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo.

"No os dejéis a ninguno por difícil que parezca. Ese amigo medio 'sociata' que todos tenemos, que sabe que es un desastre y que España necesita un cambio. Esa vecina que fue engañada por los 'indepes' pero que hoy quiere más seguridad ciudadana y menos impuestos", ha afirmado.

ALBIOL COMO CANDIDATO

Fernández ha empezado su intervención felicitando a Feijóo por haber propuesto a Albiol como el cabeza de lista del PP por Barcelona a las generales y se ha comprometido a ponerse a su disposición: "Es el mejor candidato en liza".

"Albiol no necesita prometer que va a luchar contra la ocupación porque lo está haciendo. Albiol no necesita prometer que va a traer más seguridad ciudadana porque lo está haciendo", ha agregado.