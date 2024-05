Fernández (PP) cree que sería "antidemocrático" que la Mesa del Parlament no fuera proporcional

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que cualquier escenario respecto a la composición de la Mesa del Parlament que no se ajuste a la proporcionalidad y a los resultados del 12M sería "profundamente antidemocrático, no saber perder o no saber ganar".

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a periodistas en Barcelona junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, y al líder del partido en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, donde ha apuntado también que no respetar la proporcionalidad sería "una estafa democrática y, además, un insulto a la ciudadanía".

Fernández ha afirmado que el órgano parlamentario debe esta representado "de manera proporcional en función de los resultados electorales".

"Cuando digo que se debe respetar la proporcionalidad significa que cada uno se vota a sí mismo. Es lo que se había hecho históricamente, es lo que respeta la representatividad de la Mesa", ha sostenido, y ha afirmado que es la posición más democrática.

En este sentido, ha señalado que según los resultados del 12M, al PSC "le corresponden tres sitios en la Mesa, a Junts dos, a ERC uno y al PP uno", y ha instado a ser leales y fieles al resultado de las urnas, en sus palabras.