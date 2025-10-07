Fernández (PP) critica el discurso de Illa en el DPG por "monótono, repetitivo y previsible"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la primera sesión del Debate de Política General (DPG) por ser "monótono, repetitivo y previsible".

Fernández ha afirmado este martes por la tarde, en rueda de prensa posterior a la sesión parlamentaria, que su discurso ha estado "vacío de contenido y vacío de propuestas valientes" y ha dicho que no ha tenido, a su parecer, ningún anuncio de cambio ni de grandes transformaciones.

"Llevamos casi 14 meses del Govern de Salvador Illa y todo sigue igual que en los últimos 14 meses anteriores del Govern de Pere Aragonès", y ha criticado que la inseguridad avanza, las listas de espera siguen creciendo y la justicia se encuentra sin medios, según él.

Sobre la propuesta de Illa de un acuerdo para movilizar suelo y construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, le ha reprochado que todavía "no ha puesto ningún ladrillo de ninguna promoción de pisos públicos por parte de la Generalitat".

MERCADO DE VIVIENDA

Ha defendido que la solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir el mercado porque está "absolutamente intervenido con demasiados impuestos, demasiada burocracia y demasiadas trabas".

Además, también ha advertido a Illa que sin presupuestos no podrá seguir gobernando Catalunya y ha añadido que, sin ellos, sus discursos se convertirán en "literatura inservible".