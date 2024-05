Fernández (PP): "No somos un voto de castigo, no somos un voto de pataleta"

Reyes avisa que quedan 48 horas para decidir si Puigdemont y Sánchez se siguen "riendo" de todos



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha defendido este viernes que el voto a los populares este próximo domingo no es, textualmente, un voto de castigo ni pataleta y ha reivindicado la vocación de gobierno del partido.

"No somos un movimiento de protesta, no somos un voto de castigo, no somos un voto de pataleta, de desahogo, de berrinche, de ese voto que votas por cabreo", en el acto final de campaña de los populares en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; el número 2 por Barcelona, Manu Reyes, y la concejal en la ciudad Sònia Esplugas.

Ha asegurado que el PP es el principal partido de España y tiene vocación de gobierno, de ser decisivos, de cambiar las cosas y de construir "una alternativa al nacionalismo ilusionante".

APELA AL ELECTORADO DE CS

Asimismo, ha aprovechado para apelar al electorado de Cs, que quedaron decepcionados tras sentirse abandonados por sus líderes: "Nosotros no nos vamos de Catalunya; nosotros nos quedamos a dar esa batalla y la vamos a dar hasta el final para ganarla."

Por su parte, Reyes ha avisado a los electores de que si votan por los socialistas se sentirán, textualmente, traicionados: "Quedan 48 horas para que Puigdemont y Pedro Sánchez se sigan riendo de todos nosotros o quedan 48 horas para que Alejandro Fernández sea el próximo presidente de la unidad de Catalunya."