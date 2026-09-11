Fernández (PP) pide dar ejemplo al mundo y dejar atrás los "garrotazos" del Fossar

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en declaraciones a los medios por la Diada - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, defendido este viernes la necesidad de que Catalunya dé ejemplo al mundo de liderazgo, como con la Sagrada Familia, y dejar atrás episodios como el de los "garrotazos" que tuvieron lugar el jueves en el Fossar de les Moreres.

"Hay un tipo de ideología separatista en Catalunya que, lamentablemente, ya no tiene suficiente con pelearse con los que no pensamos como ellos, si no que ahora hasta se pelean entre ellos", ha lamentado en declaraciones a los medios por la Diada, acompañado de otros miembros de la dirección.

Tras reclamar una Catalunya de ciudadanos libres e iguales, con seguridad y orden, también ha querido trasladar un mensaje de solidaridad con los ciudadanos de Ceuta: "No están solos, nos tienen a su lado".