El Festival 42 de géneros fantásticos de Barcelona cierra su 5 edición con más de 8.500 asistentes

El 42, Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, organizado por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha cerrado su 5 edición con más de 8.500 asistentes en las actividades presenciales, 78 actividades y la participación de 163 autores de 13 países.

El festival de literatura se ha celebrado de miércoles a domingo en la Fabra i Coats y la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra de Barcelona y entre los ejes temáticos de esta edición se han encontrado la mitología catalana, la figura del monstruo, la ficción climática y la diversidad LGBTIQ+ y feminista en los géneros fantásticos, informa el ICUB en un comunicado este domingo.

Esta edición ha acogido tres convenciones dedicadas a China Miéville, Angela Carter y Ursula K. Le Guin, y dos grandes exposiciones sobre la tradición fantástica en Catalunya y la mitología catalana.

Algunas de las figuras participantes del certamen han sido V.E. Schwab, David Lloyd, Stella Tack, Fonda Lee, Claire North, Anna Starobínets, Grady Hendrix, Joan-Lluís Lluís, Elisenda Solsona, David Uclés, Sebastià Alzamora, Amal El-Mohtar, Anna Pantinat, Cristina Fernández Cubas, Alberto Chimal, Mar García Puig y Rosa Montero, entre otros.

El comisario del festival, Ricard Ruiz, ha explicado que el 54 está en un momento de consolidación, plenitud y celebración: "Tenemos una comunidad que durante cinco días late y respira géneros fantásticos, y eso es un síntoma de que este tipo de literatura está igual de normalizada que en su día se hizo con la novela negra o con otros géneros".