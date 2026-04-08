El Festival B de Barcelona suma a Mushka, Maria Arnal y Biznaga

Fotografía promocional de Maria Arnal. - FESTIVAL B

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival B, que se celebrará entre el 17 y el 19 de septiembre en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Mushka, Maria Arnal y Biznaga, informan los organizadores en un comunicado de este miércoles.

También actuarán 8belial, Ángeles Toledano, Azombike, Claudio Montana, Gavina.mp3, Ladiferencia2006, Mala Gestión, Rebe, Stereo Madness, ultralone, Xixo y Fernandezz y Mertixell de Soto en un set 'b2b' con Merca Bae.

Los nombres se suman a los ya anunciados, como Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana, Yung Beef, Akriila, Alosa, Jimena Amarillo, La Élite y Las Petunias, entre otros.