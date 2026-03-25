El Festival D'A de Barcelona dedica una retrospectiva al director alemán Christian Petzold - MELISA RAMÍREZ/FESTIVAL D'A

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director alemán Christian Petzold protagoniza una retrospectiva en la Filmoteca de Catalunya en el marco del Festival D'A de Barcelona, en el que hará una 'masterclass' para estudiantes y presentará su última película, 'Espejos Nº 3'.

En un encuentro con medios, el director ha afirmado que ha recibido ofertas para dirigir en Estados Unidos, donde acaba de presentar una retrospectiva sobre su trabajo en el Lincoln Center de Nueva York, y ha añadido que no le interesa dejar de ser un cineasta eminentemente alemán, informa el festival en un comunicado.

Ha dicho que conoce el cine español de directores como Pedro Almodóvar y Carlos Saura, pero que también es aficionado al cine de género hecho durante el franquismo, por su capacidad para eludir la censura y por su carga simbólica.

Ha dicho que su cine evoluciona a la par que lo hacen los tiempos y que no puede eludir la deriva de los tiempos actuales, y ha recordado que el cine alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial siempre se ha levantado sobre un legado destruido.

El director ha explicado que tiene en marcha tres posibles proyectos y que siempre adapta su trabajo a los presupuestos, y ha asegurado que nunca dirigirá obras colosales porque trabaja sabiendo siempre con qué presupuesto contará.