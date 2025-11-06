El 9 Festival Dart de Barcelona acogerá el estreno europeo de 'Asco: Without Permission'

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 9 Festival Internacional de Cine y Arte Dart de Barcelona, que se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre en el cine Mooby Bosque, acogerá el estreno europeo de 'Asco: Without Permission', de Travis Gutiérrez, un retrato sobre el grupo artístico chicano de los 70 y 80 en Los Ángeles Asco.

También proyectará 'The Residents: Barking in the Dark', de Marie Losier, un documental sobre la banda norteamericana The Residents en colaboración con el Festival In-Edit, y 'Peter Hujar's Day', de Ira Sachs, una conversación entre el fotógrafo Peter Hujar y la escritora Linda Rosenkrantz en el Nueva York de 1974, informa el Dart en un comunicado de este jueves.

En colaboración con la Fundació Miró, estrenará 'Espai 10/Espai 13. El risc radical', un documental que repasa "más de cuatro décadas de innovación artística y apoyo al talento emergente" con artistas y comisarios que han pasado por el espacio como Susana Solano, Jaume Plensa, Laia Estruch o Perejaume.

Dart une fuerzas con el MACBA y, en el marco de la exposición 'Projectar un planeta negre. L'art i la cultura de Panàfrica', que celebra el 30 aniversario de museo, organiza una conversación entre el politólogo Saiba Bayo y el artista Wendimagegn Belete, alrededor del documental de éste último 'Future History: An Untold Legact of Ethiopian Resistance'.

En total, la programación incluye 33 documentales --de los cuales serán estrenos--, y actividades paralelas, educativas y de divulgación, en el marco de Dart Lab.