El Festival de Jazz de Barcelona suma a Van Morrison, Branford Marsalis y Dianne Reeves

Cartel del Festival de Jazz de Barcelona - FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 58 Festival de Jazz de Barcelona, que comenzará el 18 de abril, ha incorporado a su cartel a Van Morrison, Branford Marsalis, Dianne Reeves, Michel Camilo, Maria Schneider y Sullivan Fortner en una edición que premiará a la Sant Andreu Jazz Band con su Medalla de Oro.

Estos artistas se suman a los ya anunciados Pat Metheny, Marcus Miller, Ramon Mirabet, Andrea Motis, Yamandu Costa, Marco Mezquida y la Barcelona Jazz Orquestra, en una programación que se extenderá hasta diciembre, informa este miércoles el festival en un comunicado.

La celebración de los 60 años del festival, que se extenderá durante el trienio 2026-2028, comenzará el 18 de abril con la presentación del nuevo disco de Marco Mezquida Trio en L'Auditori.

A este concierto seguirá un año más la celebración del Día Internacional del Jazz con 12 horas de música en el Passeig de Gràcia de Barcelona el 26 de abril, que contará con la participación de Sunset Rythm Kings, Quiet Colors, Glenda del E, Laura Simó con Ignasi Terraza recordando a Tete Montoliu, Momi Maiga y La Vella Dixieland Big Reunion.

Los conciertos se sucederán con Sullivan Fortner (Conservatori del Liceu, 31 de mayo), Van Morrison (Auditori Fòrum CCIB, 3 de julio), Maria Schneider (Paral·lel 62, 13 de julio), Pat Metheny (Palau de la Música, 23 de julio), Michel Camilo (Palau de la Música, 16 de octubre), Andrea Motis y Yamandu Costa (Palau de la Música, 21 de octubre), Branford Marsalis y Dianne Reeves en un homenaje a John Coltrane (Palau de la Música, 3 de noviembre) y Ramon Mirabet (Palau de la Música, 28 de noviembre).

Branford Marsalis también formará parte de la temporada 2026-2027 del ciclo Ibercámera y del 59 Festival de Jazz de Barcelona con un concierto el 8 de marzo de 2027 con un programa titulado 'Un americano en París', en su faceta de solista de música clásica y contemporánea.

RETRATO DE ARTISTA

Para celebrar los 20 años de la Sant Andreu Jazz Band, el festival otorgará por primera vez su Medalla de Oro a un colectivo, en este caso a la 'big band' fundada por Joan Chamorro en 2006, que también protagonizará el Retrato de Artista.

El Retrato de Artista, que culminará el 23 de diciembre con un concierto de encargo que repasará la historia de las grandes formaciones orquestales en el jazz, se articulará alrededor de la Sant Andreu Jazz Band con tres conciertos diferentes: un homenaje a Frank Sinatra y Louis Armstrong, un programa dedicado a Nueva Orleans y la presentación de tres discos dedicados a la nueva generación de la banda, con Pau Garcia, Lola Peñaranda y Clàudia Rostey.

DE CAJÓN!

La serie flamenca De Cajón! Ha anunciado dos de sus conciertos, el primero de ellos el 30 de octubre en el Palau de la Música de celebración del disco 'Omega', de Enrique Morente, a cargo de Kiki Morente y Lagartija Nick y con el bailaor Israel Galván como invitado especial.

Asimismo, por cuatro año consecutivo, regresará el espectáculo 'Así canta Jerez en Navidad' el 12 de diciembre en el Palau de la Música.