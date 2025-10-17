El Festival de Sitges proyectará 'The restoration at Grayson Manor' como película sorpresa

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya proyectará en la sesión sorpresa 'The restoration at Grayson Manor', dirigida por Glenn McQuaid, informa este viernes en un comunicado.

La película, que se proyectará este sábado en el Auditori del hotel Meliá, supone el regreso de McQuaid a la producción irlandesa en un cuento de terror que aborda la cuestión de la represión 'queer' en un contexto doméstico.

El Festival de Sitges también ha desvelado los maratones de películas para el domingo en el Auditori, que tendrán la proyección en la sesión de mañana a 'New Group', 'Chien 51' y 'Drácula' de Luc Besson, y en la de tarde a 'Primate', 'Gaua', 'No other choice', 'The plague' y 'The furious'.