La Filmoteca de Catalunya suma 1.822 espectadores desde su reapertura hace diez días

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Catalunya ha sumado un total de 1.822 espectadores desde su apertura el 26 de junio, ha informado la sala en un comunicado este lunes.

En las 28 sesiones programadas hasta este domingo, la media por sesión se ha situado en 65 espectadores, por encima de la habitual si se tiene en cuenta la reducción a la mitad del aforo disponible.

Ha considerado que el número es "destacable" teniendo en cuenta que la oferta ha pasado de 27 sesiones semanales a solamente 18, y que en estos momentos el aforo disponible se ha reducido a la mitad por las medidas de seguridad impuestas por el desconfinamiento.

La sala ha destacado que cinco sesiones prácticamente agotaron las entradas: 'Do the Right Thing', de Spike Lee; 'Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution', de Jean-Luc Godard; 'Pierrot le fou', de Jean-Luc Godard, y 'Yi Yi', de Edward Yang.

Hasta finales de agosto, la Filmoteca ofrecerá tres sesiones diarias, adaptadas a las medidas vigentes: aforos reducidos para facilitar la distancia de seguridad, localidades numeradas y prioridad a la venta en línea, entre otras.