Fira Trapezi cumple 30 años y se centrará en la proyección internacional y el circo contemporáneo

Cartel del festival - FIRA TRAPEZI

TARRAGONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fira Trapezi, la Feria del Circo de Catalunya que se celebra del 13 al 17 de mayo, cumple 30 años en Reus (Tarragona) y centrará su nueva edición en la proyección internacional y su compromiso con el circo contemporáneo, informa la organización en un comunicado este miércoles.

Las codirectoras de Fira Trapezi, Alba Sarraute y Cristina Cazorla, afirman que este festival es un espacio de encuentro y de construcción de futuro para el circo y señalan: "Después de cuatro años de dirección, vemos cómo el proyecto ha crecido, se ha abierto a Europa y ha consolidado un ecosistema profesional donde artistas, programadores e instituciones trabajan conjuntamente".

La programación tendrá espectáculos de sala, de calle, 'site specific', circo con carpa y formatos de cabaret, con propuestas de diferentes formatos y procedencias: más de 82 funciones, 10 'showcases' y 60 compañías y quiere reflejar "la vitalidad del circo contemporáneo actual y poner en valor su capacidad de innovación".

En esta edición, los espectáculos abordan temáticas sociales como la maternidad, la igualdad de género u otras cuestiones vinculadas a la realidad contemporánea, reforzando el compromiso del festival con el pensamiento crítico y la transformación social.

Se contará con internacionales Collectif Malunés (Bélgica) con Ki No Nagare, Cie Jessica Arpin (Suiza) con Siku, La Triochka con Topdown o Compagnie Gaïus (Francia) con el espectáculo 'Pan!'; en cuanto al circo catalán, destaca la presencia de compañías como EIA, PSIRC, Hotel Iocandi o Toti Toronell; y en la escena nacional, sobresalen Cia Manolo Alcántara, Edu Manazas o La Troupe Malabó.

Durante el 13, 14 y 15 de mayo, profesionales del sector participarán en encuentros, actividades de pensamiento, showcases y espacios de networking; y los próximos años, Trapezi será responsable de la medida 'Municipis de Circ' del II Pla d'Impuls del Circ de Catalunya 2023-2026 para "sensibilizar" a los responsables de programación cultural para que incrementen las propuestas de circo.