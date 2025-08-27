La firma de hipotecas en Catalunya continúa creciendo en junio, un 32,2%, y encadena doce meses de ascensos interanuales

Archivo - Fachada de un edificio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Catalunya ha subido un 32,2%en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67% a nivel nacional), hasta sumar un total de 7.154 operaciones y encadena doce meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 3,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Catalunya se prestaron 1.303,55 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 45,09% más del capital prestado que hace un año: comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 4,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 8.720 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.761,58 millones de euros y, de ellas, 54 fueron sobre fincas rústicas y 8.666 sobre urbanas.

De las 8.666 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Catalunya, 7.154 fueron sobre viviendas; 34 en solares y 1.478 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 200 y en 283 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor): de las 2.067 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.584 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.360 préstamos sobre fincas en Catalunya y, de ellas, 5.696 correspondieron a viviendas, 82 a fincas rústicas, 1.516 a urbanas y 66 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se elevó en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 0,71%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+141,57%), Cantabria (+86,57%) y Murcia (+84,46%) anotando los mayores ascensos, y La Rioja, (+31,06%), País Vasco (+31,69%) y Andalucía (+36,22%) en el lado contrario.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...