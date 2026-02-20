Fiscalía de Barcelona presenta una nueva sección para proteger a menores y personas vulnerables

El fiscal encargado de la Sección Especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables, Félix Martín - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado este viernes la nueva Sección Especializada de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables, encabezada por el fiscal Félix Martín y que, desde su entrada en funcionamiento el 1 de enero de este año, asume la investigación y tratamiento procesal de determinados delitos que requieren de una respuesta altamente especializada.

"El gran problema que tenemos que superar es que parece ser que para la consecución de un castigo a un criminal de este tipo de delitos, es la víctima la que se tiene que adaptar al proceso, y no es así, es el proceso el que se tiene que adaptar a la víctima", ha reivindicado el responsable de la sección.

Así lo ha manifestado este viernes en un encuentro con la prensa en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, en el que ha explicado que con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Judicial, la Fiscalía buscaba "abarcar la vulnerabilidad desde una perspectiva transversal" para proteger a las víctimas de forma efectiva.

Esta nueva sección se centra en la protección integral de las personas vulnerables en el sentido más amplio: menores, personas con discapacidad, personas mayores y colectivos en situación de especial fragilidad (como mujeres víctimas de agresores sexuales seriales) y, desde su entrada en funcionamiento ha recibido aproximadamente 200 procedimientos, entre ellos el 'caso Flecha', aunque en su mayoría son por violencia sexual y violencia familiar a menores.

La creación de esta sección supone "un cambio fundamental", pasando de un modelo centrado en el delito a otro que coloca en el centro a la víctima y su protección a lo largo de todo el procedimiento judicial, con el objetivo de ofrecer una justicia más eficaz y más humana, en palabras del fiscal.

Martín ha señalado que el sistema de justicia tiene que dar un paso para reconocer que no todas las personas afrontan el proceso judicial de la misma manera y que puede resultar "traumático y revictimizante", por lo que protegerlas no sólo es un exigencia ética y una cuestión jurídica, sino de calidad democrática.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

La protección de la infancia y adolescencia será "el núcleo fundamental" de su actuación, introduciendo la perspectiva de infancia en el ámbito judicial, así como la perspectiva de género cuando sea necesario.

La fiscal Elisabeth Jiménez (una de las 5 fiscales de la sección), ha explicado que el objetivo es atender la evolución madurativa de los menores, más allá de su edad, tratar de conseguir más corroboraciones (además de la del menor) para lograr una sentencia condenatoria, preparar el juicio desde un momento muy inicial del procedimiento y trabajará en red con los equipos técnicos que asistan a las víctimas, como pediatras, psicólogos y trabajadores sociales.

Lo que se pretende es proteger a los menores durante el proceso, evitar que tengan que declarar varias veces y que cuando lo hagan sea en condiciones adecuadas, sin confrontación visual con el agresor para evitar daños accesorios: "Barnahus es un modelo fundamental", ha defendido la fiscal, un lugar en el que todos los operadores jurídicos, forenses, pediatras y policías, se encuentran para evitar que el menor tenga que acudir a la Ciutat de la Justicia.

Además, la nueva sección también asumirá agresiones sexuales a mujeres adulta cuando se trate de agresiones sexuales de especial complejidad criminológica, como seriales o grupales, al entender que se podrá mejorar su protección y que se verá reflejado en una mayor "eficacia en la investigación del delito y en el castigo".

TRASTORNO MENTAL

Esta nueva sección también asumirá la investigación de delitos graves (castigados con más de 5 años de cárcel) contra personas con discapacidad intelectual y personas mayores vulnerables.

También, de aquellos cometidos por perfiles criminales complejos, cuando el autor tenga una discapacidad o un trastorno mental o sea un agresor sexual serial.

En este sentido, desde la Fiscalía han reconocido no estar satisfechos con la forma en la que se están haciendo las cosas respecto a los autores de delitos que sufren un trastorno mental, que a veces no se detecta hasta que ya han sido condenados y han ingresado en prisión, lo que les impide beneficiarse de medidas de seguridad, atenuantes e incluso eximentes.

"La justicia no puede ser igual para todos si no se tiene en cuenta que hay personas que parten de situaciones de absoluta desigualdad", ha subrayado Martín, que ha explicado que esta sección nace con ambición, con humildad y con la vocación de mejorar la atención a las víctimas.

SENSIBILIDAD

"Nunca va a ser suficiente y vamos a hacer todo lo posible y nunca nos vamos a dar por satisfechos por atender como se merece a una víctima de estos delitos", ha señalado Martín, que ha dicho que la vulnerabilidad, entendida en su sentido más amplio, es y será el centro de su cometido, ya sea por edad, por enfermedad o por situación.

"Hay personas que por un rol de dominación sobre la persona que le somete, por una relación de desigualdad en una relación laboral, puede sentir una situación de vulnerabilidad que haga que su comportamiento no se ajuste a patrones que tenemos culturalmente interiorizados como los que debe tener víctima", ha manifestado.

Esto merece un tratamiento individualizado, con respeto y sensibilidad, para tratar de afinar en la investigación y, sobre todo, minimizar el daño a la víctima, ha zanjado el fiscal, que ha dicho que el hecho de enfrentarse a un procedimiento penal no puede causarle un mayor sufrimiento.