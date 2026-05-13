Fiscalía pide reabrir la causa a los tres mossos investigados por la huida de Puigdemont

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha recurrido la decisión de la instructora de archivar la causa abierta a tres agentes de los Mossos d'Esquadra por presuntamente haber ayudado a huir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su visita a Barcelona el 8 de agosto de 2024, han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

En su recurso, pide a la Audiencia de Barcelona que revoque la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, que a finales de abril acordó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los tres mossos, investigados por un delito de encubrimiento, al entender que "no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo entre ellos encaminado a conseguir" la huida del expresidente.

EL AUTO

Tras casi dos años de instrucción, la jueza aseguró en un auto al que tuvo acceso Europa Press que no se había podido individualizar ninguna conducta de los investigados que hubiera contribuido eficazmente a la huida del expresidente de la Generalitat tras participar en un acto organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, coincidiendo con la sesión de investidura de Salvador Illa.

Su mera presencia en el lugar de los hechos tampoco "puede llevar a afirmar que existiera entre ellos un concierto y preparación previa" encaminada a facilitar su huida y las grabaciones tampoco lo acreditan.

"Tampoco se observa comunicación con éste al bajar del escenario después de dar su discurso, ni después, o en el momento de su traslado/huida a Francia, fase en que los investigados ya habían sido detenidos", argumentó la instructora.

Asimismo, determinó que no hay "ni un solo indicio" de la existencia de mensajes, llamadas, contactos o intercambios de cualquier tipo entre los investigados y Puigdemont que pueda sostener la hipótesis del encubrimiento o de cualquier otro ilícito penal que pudiera relacionarse con la huida del mismo.