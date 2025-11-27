El Flaix de Tardor - BCN cierra su primera edición con 5.356 espectadores y un 89,03% de ocupación

Archivo - Uno de los espectáculos del ciclo - SEBASTIAN ARPESELLA - FLAIX DE TARDOR - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Flaix de Tardor - BCN, la nueva iniciativa del festival Temporada Alta, ha cerrado su primera edición con un total de 5.356 espectadores y un 89,03% de ocupación, informa la organización en un comunicado de este jueves.

Se ha celebrado entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre y ha contado con 18 funciones y 6.016 entradas a la venta, y la programación ha incluido artistas de Italia, Argentina, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Alemania y la República Democrática del Congo.

La organización hace un balance "muy positivo" de esta primera edición y considera que, a nivel artístico, la selección de obras y artistas ha sido de alta calidad, variada y dirigida a públicos diversos.