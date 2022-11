Flotats quiere volver a hacer teatro en Barcelona: "No se ha dado la posibilidad y no por mi parte"

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Josep Maria Flotats ha asegurado este lunes que quiere volver a hacer teatro en Barcelona pero no ha tenido oportunidad: "Mis deseos de hacer teatro en Barcelona están desde hace 10 o 15 años atrás, pero no se ha dado la posibilidad y no por mi parte".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Flotats ha asegurado que sigue preocupando "terriblemente" por su trabajo, que afirma que le genera cada vez más angustia.

"Me dicen muchas veces 'eres un perfeccionista'. No, lo que sí que intento es hacer lo mejor posible las cosas", ha contado sobre su manera de trabajar.

Sobre una eventual jubilación, ha dicho parafraseando a la actriz Núria Espert: "Yo no tengo la vida interior tan rica como la tiene la gente que se jubila para dejar de hacer teatro y estar en casa".

Desde el 17 de noviembre, Flotats dirige y protagoniza 'París 1940' de Louis Jouvet en el Teatro Español, en Madrid.