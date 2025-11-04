Foment dice que el aumento del paro evidencia un "problema estructural" del mercado laboral

Archivo - La sede de Foment del Treball - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha asegurado que el aumento del paro registrado en octubre evidencia "la persistencia del problema estructural del mercado laboral" y que el paro registrado no muestra toda la realidad del desempleo.

Así lo expresa este martes en un comunicado tras conocerse los datos del paro del mes de octubre, que subió en Catalunya en 2.423 personas en octubre (+0,75%) respecto a septiembre, tras bajar un 1,62% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 324.495.

Ha explicado que hay un desajuste entre oferta y demanda de talento, que continúa siendo un factor que perjudica "la competitividad y la capacidad de crecimiento" de las empresas.