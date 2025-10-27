Foment pide modernizar la administración con IA ante la ola de jubilaciones de la próxima década

Foment insta a "modernizar la administración" con IA ante la ola de jubilaciones de la próxima década . - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha instado este lunes a "modernizar la administración" incorporando inteligencia artificial (IA) ante la ola de jubilaciones que se prevé durante la próxima década en el funcionariado.

Lo ha dicho en la presentación del segundo informe del ciclo 'Creixement empresarial i bons llocs de treball: El paper del sector públic', en la que también han estado el vicepresidente ejecutivo del Institut d'Estudis Estratègics (IEE), Jordi Alberich, y el coordinador del ciclo, el exconseller de la Generalitat Felip Puig.

"En los próximos 10 años habrá muchas jubilaciones en el funcionariado, de alrededor de un 30% en Catalunya y un 50% en España, lo que abre la oportunidad de incorporar nuevas tecnologías e inteligencia artificial", ha destacado Sánchez Llibre.

Considera que esta progresiva entrada de la IA promovería una administración "más ágil y eficiente y menos burocrática", y permitiría generar empleos más formados y mejor remunerados y fomentar más la colaboración público-privada.

Ha subrayado que esto "no significa que se sustituyan el 30% de funcionarios jubilados por IA", sino que la administración se modernice como lo han hecho las empresas, con nuevos perfiles profesionales que hablen el lenguaje de las nuevas tecnologías.

MEJORAR LAS CONDICIONES

Jordi Alberich ha reiterado que la introducción de la IA "no tiene que significar una reducción de la ocupación, sino una mejor ocupación y servicio a los ciudadanos".

"No proponemos que ciertos puestos de trabajo se sustituyan por personas que hagan lo mismo ni que lo haga la IA, sino repensar la función pública para que las condiciones en un tiempo sean muy satisfactorias para todos", ha argumentado.

EVITAR UNA ECONOMÍA "LOW-COST"

Felip Puig ha hecho hincapié en que estas ideas surgen de la voluntad de los empresarios de "revertir la peligrosa tendencia de las sociedades occidentales de dirigirse hacia una economía 'low-cost'".

Ha explicado que la sustitución de un capitalismo industrial por el financiero y también el capitalismo tecnológico que se avecina "hace necesaria una reindustrialización en la que el sector público tiene un papel relevante" desde sus roles como regulador, contratador, ocupador de trabajadores, inversor y orientador de estrategias.

Por eso, algunas peticiones del informe son crear un consorcio de datos entre administraciones, descentralizar más a través de los sistemas tecnológicos y reducir trámites para "atraer inversiones y no perder oportunidades".