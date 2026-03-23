Foment pone en marcha el Consell Territorial de Dones de Catalunya - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha impulsado el Consell Territorial de Dones de Catalunya, una iniciativa promovida desde el territorio con el objetivo de "reforzar el liderazgo femenino y potenciar la conexión entre empresarias y directivas de todo el país".

La jornada de lanzamiento ha reunido este lunes a más de 200 representantes del tejido empresarial e institucional catalán, y ha contado con la presencia de la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, informa Foment en un comunicado.

La vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, ha puesto el foco en la brecha entre formación y acceso a posiciones de liderazgo, destacando que no existe un problema de talento, sino "un problema de aprovechamiento del talento", y ha remarcado que la igualdad es una cuestión de justicia y de competitividad empresarial.

El presidente del Consell Territorial de la Pime de Foment, Pep Garcia, ha enmarcado la creación del consejo dentro de una apuesta por una representación empresarial más inclusiva y arraigada en el territorio.

La presidenta del Consell Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, Anna Ibars, ha subrayado la dimensión transformadora del proyecto y crear "una red sólida de mujeres empresarias, directivas y profesionales que impulse la visibilidad, el liderazgo y las oportunidades".