Foment pone en marcha el Consell Territorial de Dones de Catalunya

Foment pone en marcha el Consell Territorial de Dones de Catalunya
Foment pone en marcha el Consell Territorial de Dones de Catalunya - FOMENT DEL TREBALL
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 18:29
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BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha impulsado el Consell Territorial de Dones de Catalunya, una iniciativa promovida desde el territorio con el objetivo de "reforzar el liderazgo femenino y potenciar la conexión entre empresarias y directivas de todo el país".

La jornada de lanzamiento ha reunido este lunes a más de 200 representantes del tejido empresarial e institucional catalán, y ha contado con la presencia de la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, informa Foment en un comunicado.

La vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, ha puesto el foco en la brecha entre formación y acceso a posiciones de liderazgo, destacando que no existe un problema de talento, sino "un problema de aprovechamiento del talento", y ha remarcado que la igualdad es una cuestión de justicia y de competitividad empresarial.

El presidente del Consell Territorial de la Pime de Foment, Pep Garcia, ha enmarcado la creación del consejo dentro de una apuesta por una representación empresarial más inclusiva y arraigada en el territorio.

La presidenta del Consell Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, Anna Ibars, ha subrayado la dimensión transformadora del proyecto y crear "una red sólida de mujeres empresarias, directivas y profesionales que impulse la visibilidad, el liderazgo y las oportunidades".

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