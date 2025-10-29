Foment del Treball crea Foment Business School para "liderar la transformación en organizaciones"

Nace Foment Business School con el objetivo de "liderar la transformación en organizaciones" - FOMENT

Foment del Treball ha creado la Foment Business School para "liderar la transformación en las organizaciones" y que empieza con 6 programas que formarán a equipos directivos, informa la patronal este miércoles en un comunicado.

El director ejecutivo de Foment, Laureà Folch, ha dicho que así se "activa una red de talento, escuelas de negocio y empresa para convertir el conocimiento en resultados tangibles", y que pretende formar a líderes que decidan con criterio, incorporen tecnología y transformen sus equipos.

La directora de Foment Formació, Patricia Montserrat, ha destacado la importancia de "dar respuesta a las necesidades de las empresas en un entorno de cambio constante".

LA FORMACIÓN

La Foment Business School cuenta con 6 programas, con modalidades presenciales y online, entre ellos Proyecto Progresa (impulsado por Esade y CEOE), con un itinerario de liderazgo femenino con formación transformadora, mentoraje y red, o el Máster en Inteligencia Artificial aplicado al Negocio (Euncet).

También acoge el Programa para Emprendedores (Startups Institute), para impulsar proyectos emprendedores con foco en crecimiento, financiación e inversión, o el Método Fabrika (Escuela de Facilitación Fabrika (EFF), sobre transformación cultural orientada a resultados.

A su vez, ofrece microcredenciales, es decir, certificaciones digitales modulares y acumulables, orientadas a facilitar el progreso profesional y la empleabilidad de profesionales, y los programas ejecutivos cortos, que son intensivos de entre 1 y 3 días para habilidades clave como comunicación, negociación y liderazgo.