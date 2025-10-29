Foment del Treball crea Foment Business School para "liderar la transformación en organizaciones"

Nace Foment Business School con el objetivo de "liderar la transformación en organizaciones"
Nace Foment Business School con el objetivo de "liderar la transformación en organizaciones" - FOMENT
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 octubre 2025 12:17

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha creado la Foment Business School para "liderar la transformación en las organizaciones" y que empieza con 6 programas que formarán a equipos directivos, informa la patronal este miércoles en un comunicado.

El director ejecutivo de Foment, Laureà Folch, ha dicho que así se "activa una red de talento, escuelas de negocio y empresa para convertir el conocimiento en resultados tangibles", y que pretende formar a líderes que decidan con criterio, incorporen tecnología y transformen sus equipos.

La directora de Foment Formació, Patricia Montserrat, ha destacado la importancia de "dar respuesta a las necesidades de las empresas en un entorno de cambio constante".

LA FORMACIÓN

La Foment Business School cuenta con 6 programas, con modalidades presenciales y online, entre ellos Proyecto Progresa (impulsado por Esade y CEOE), con un itinerario de liderazgo femenino con formación transformadora, mentoraje y red, o el Máster en Inteligencia Artificial aplicado al Negocio (Euncet).

También acoge el Programa para Emprendedores (Startups Institute), para impulsar proyectos emprendedores con foco en crecimiento, financiación e inversión, o el Método Fabrika (Escuela de Facilitación Fabrika (EFF), sobre transformación cultural orientada a resultados.

A su vez, ofrece microcredenciales, es decir, certificaciones digitales modulares y acumulables, orientadas a facilitar el progreso profesional y la empleabilidad de profesionales, y los programas ejecutivos cortos, que son intensivos de entre 1 y 3 días para habilidades clave como comunicación, negociación y liderazgo.

Contador

Contenido patrocinado