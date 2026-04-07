Foment del Treball e Institut Cerdà colaboran para "contribuir al progreso económico y social"

Momento de la firma del acuerdo - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente del Institut Cerdà, Carlos Cabrera, han firmado un acuerdo de colaboración para "contribuir al progreso económico y social" de Catalunya, informa la patronal en un comunicado este martes.

Sánchez Llibre ha subrayado la importancia de "contar con entidades como el Institut Cerdà para aportar conocimiento de primera mano de materias capitales" a las empresas catalanas.

Cabrera ha señalado que ambas entidades tienen el convencimiento de que "la colaboración públicoprivada es indispensable para hacer frente a la complejidad del momento".