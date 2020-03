Foment del Treball rechaza la huelga para el 8M y los sindicatos mayoritarios no se suman

Pimec la respeta pero considera que es una convocatoria "minoritaria"

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha rechazado la huelga general prevista para este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, convocatoria a la que no se han sumado los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT de Catalunya.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de Foment del Treball, David Tornos, ha sostenido que la patronal no está "a favor" de la convocatoria, que ha sido impulsada por organizaciones sindicales como la Intersindical-CSC, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y la CGT.

"Evidentemente nosotros no la consideramos y no la apoyamos", ha expuesto Tornos, que ha remarcado que la convocatoria no cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios.

El presidente de Pimec, Josep González, ha defendido que respetan la convocatoria de huelga pero que será "minoritaria", al no contar con UGT y CC.OO. de Catalunya.

González ha pedido que se establezcan unos servicios mínimos del 100% para los servicios sanitarios, teniendo en cuenta el brote mundial de coronavirus y su incidencia actual.

LOS SINDICATOS LLAMAN A LA MOVILIZACIÓN

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha llamado a la movilización, a seguir las huelgas de consumo y cuidados, y a participar en las diferentes manifestaciones.

Ros ha dicho que no han convocado huelga porque el 8 de marzo cae en domingo y que, si hubiera sido lunes, hubieran hecho como el año pasado, con paros de dos horas.

Ha recalcado que detener, por ejemplo, la actividad industrial un domingo no tiene el mismo impacto para la economía que entre semana.

La secretario de Acción Sindical de CC.OO. de Catalunya, Cristina Torres, ha explicado que llevan un mes haciendo campañas en los centros de trabajo para avanzar en la "igualdad real" entre mujeres y hombres.

CC.OO. de Catalunya tampoco ha convocado huelga este año, considerando que "no se dan las condiciones para hacer una huelga efectiva en las empresas" al ser domingo y ha animado a participar en las protestas, han detallado fuentes del sindicato a Europa Press.