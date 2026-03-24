Foment del Treball ve "positivo" el plan del Govern para las consecuencias de la guerra de Irán

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BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha asegurado que ve "positivo" el plan del Govern para paliar las consecuencias de la guerra de Irán en las empresas catalanas, informa en un comunicado este martes.

El Consell Executiu de este martes ha aprobado el primer paquete de ayudas del Govern ante los posibles efectos económicos de la guerra en Oriente Medio por valor de 400 millones de euros, 216 de los cuales serán ayudas y financiación a empresas, 154 para financiar proyectos de energías renovables y 30 millones de ayudas a familias.

La patronal ha destacado la "oportunidad y la celeridad en la toma de decisiones", lo que permite dar una respuesta anticipada a un escenario geopolítico que ha calificado de incierto.

Ha dicho que el primer paquete de ayudas debía ser "selectivo y focalizado en los sectores con mayor afectación directa", especialmente para los que tienen una mayor dependencia de la energía.

Sin embargo, ha criticado que las medidas se basen en instrumentos de financiación y acceso al crédito, que "no siempre responden a las necesidades inmediatas de los sectores más afectados".