El fondo de Comediants se incorpora al MAE del Institut del Teatre

Gira de Comediants en el año 1980 - KIM MANRESA - INSTITUT DEL TEATRE

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Documentació - Museu de les Arts Escèniques (MAE) del Institut del Teatre ha incorporado el fondo de la compañía Comediants, con más de 20.000 documentos sobre sus 50 años.

La donación se hizo en 2022, se aprobó este verano e incluye el archivo documental, fotográfico y de prensa de la compañía, lo que ocupa casi 100 metros lineales y más de 500 cajas, informa el Institut este miércoles en un comunicado.

Después de más de 4 años de selección, inventario, catalogación y digitalización, el 80% de documentos ya se puede consultar en la plataforma Escena Digital de Catalunya.

El traslado e integración del fondo al museo se hizo con una partida extraordinaria de la Diputación de Barcelona en 2022, que permitió afrontar la selección, desinfección y digitalización del material procedente de La Vinya de Canet de Mar (Barcelona), el antiguo espacio de trabajo de la compañía.

DE 1972 A 2018

El fondo va de 1972 a 2018: se han conservado un total de 78 vestidos, 19 maquetas, 15 'capgrossos', así como 14.000 noticias de prensa, 680 reportajes fotográficos, material publicitario, maquetas y documentación administrativa de más de 250 espectáculos.

Parte del legado de Comediants se conserva en otras instituciones: el Arxiu Municipal de Canet de Mar tiene las primeras fotografías del grupo y varios carteles, y la Biblioteca de Catalunya guarda los materiales originales de los libros 'Sol, solet', 'La nit' y 'Somnis: llibre per llegir a les fosques'.