La Fundació BCN Port repasa las acciones de 2025 y presenta su propuesta estratégica para 2026

Momento del encuentro. - FUNDACIÓ BCN PORT

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació BCN Port celebró este jueves una nueva edición del Foro de Partners, en la que repasó las acciones de 2025 y presentó su propuesta estratégica para 2026, informa este viernes.

Antes del encuentro, se reunió el Patronato de la fundación, momento que permitió "alinear objetivos y establecer las prioridades que marcarán la nueva etapa".

En el Foro, la directora general de la Fundació, Catalina Grimalt, repasó las principales líneas de acción y los avances de los programas Circulars y RegenPorts.

Puso en valor que "cuando las cosas se hacen bien y en equipo, se nota" y ha señalado que se está impulsando una logística más ágil, eficiente y sostenible.

También se presentaron resultados del servicio 'drone-as-a-service' para operaciones automatizadas o el proyecto Smart Termina, que "continúa expandiendo sus capacidades de gestión operativa y de digitalización de los procesos".