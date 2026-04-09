La Fundació Vila Casas impulsa una retrospectiva de Esther Boix en los Espais Volart de Barcelona

Entrada de la exposición - FUNDACIÓ VILA CASAS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Vila Casas ha impulsado la "primera gran" retrospectiva de la pintora Esther Boix (Llers, 1927 - Anglès, 2014), la primera que se celebra en Catalunya desde 2007, en los Espais Volart de Barcelona, a las puertas del centenario de su nacimiento.

La exposición, bajo el nombre 'Un món en lluita', está comisariada por Bernat Puigdollers y recupera y reivindica la figura de "una de las artistas más comprometidas y singulares del arte catalán del siglo XX", informa la fundación en un comunicado este jueves.

La muestra, que se puede visitar desde este viernes 10 de abril hasta el 12 de julio, propone una relectura integral de su trayectoria, poniendo en valor "tanto su legado artístico como su compromiso social, político y pedagógico".

A través de un recorrido cronológico, pone en relieve la capacidad de Boix para adaptar y transformar su lenguaje plástico en diálogo con los eventos históricos, culturales y sociales de su tiempo; y su obra refleja una mirada crítica y comprometida con la sociedad.

Puigdollers ha señalado que la exposición quiere "hacer patente una obra hija de su tiempo pero avanzada a su época", y destaca que las reivindicaciones feministas y la lucha política se entrelazan con la apuesta por una educación artística de calidad y la conciencia ecológica.